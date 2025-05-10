Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Fethiye'de başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu Abdurrahman Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimin en küçük sporcularının piste çıktığını söyledi. Karataş, "Yıldız sporcuların son adımları. Buradan yetişen sporcularımız başarılarıyla inşallah milli takımda yer bulacaklar." dedi.

Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu katılıyor.

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