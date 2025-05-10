Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında, 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında, 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi hayata geçirildi.

        Datça Tarım Müdürlüğü'ne talepte bulunan 46 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 79 bin sebze fidesi verildi.

        Datça'nın tarımsal ekonomisine katkı sağlamak amacıyla domates, biber ve patlıcan fidelerinin yanı sıra bamya, marul ve kavun tohumları da üreticilere ulaştırıldı.

        Projeyle yerel tohumla güçlü tarım, sağlıklı gelecek hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Fethiye'de başladı
        Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Fethiye'de başladı
        Evde skunk ve kokain ele geçirildi; 1 tutuklama
        Evde skunk ve kokain ele geçirildi; 1 tutuklama
        Bodrum FK çok kritik virajda
        Bodrum FK çok kritik virajda
        Bodrum Yörük Türkmen Derneği Moldova'daki Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı
        Bodrum Yörük Türkmen Derneği Moldova'daki Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı
        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
        "6. TYBA Yacht Charter Show" Fethiye'de başladı
        "6. TYBA Yacht Charter Show" Fethiye'de başladı