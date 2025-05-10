Datça'da 46 üreticiye 79 bin sebze fidesi dağıtıldı

Datça'nın tarımsal ekonomisine katkı sağlamak amacıyla domates, biber ve patlıcan fidelerinin yanı sıra bamya, marul ve kavun tohumları da üreticilere ulaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" projesi hayata geçirildi.

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