Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı

Yarım saat süren karşılaşmalar boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı, sahada ve tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

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