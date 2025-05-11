Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla futbol oynadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla futbol oynadı.
Galatasaray Futbol Okulu, Anneler Günü’nü özel etkinlikle kutladı.
Çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin antrenman programında anneler, çocuklarıyla sahaya çıktı.
Yarım saat süren karşılaşmalar boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı, sahada ve tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Etkinliğin annelerin emeklerini onurlandırmak ve okul ailesi içinde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
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