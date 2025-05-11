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        Muğla'da dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:58
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        Muğla'da dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü.

        Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) organizasyonuyla Datça Kaymakamlığı ile Datça Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

        Testilere doldurulan deniz suyu, yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı Sahili'nden Ege Denizi'ne boşaltıldı.

        Etkinliğin ardından katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi. Şarkılar ve oyunlar eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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