Muğla'da dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü.
Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) organizasyonuyla Datça Kaymakamlığı ile Datça Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.
Testilere doldurulan deniz suyu, yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı Sahili'nden Ege Denizi'ne boşaltıldı.
Etkinliğin ardından katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi. Şarkılar ve oyunlar eşliğinde keyifli anlar yaşandı.
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