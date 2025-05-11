Muğla'da dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) organizasyonuyla Datça Kaymakamlığı ile Datça Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

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