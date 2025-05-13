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        Muğla'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:26
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        Muğla'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şahin Korkmaz'ın kullandığı 48 SS 346 plakalı motosiklet, Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen İ.N.A'nın yönetimindeki 17 AGL 082 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Korkmaz, ağır yaralandı.

        Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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