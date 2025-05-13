Muğla'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şahin Korkmaz'ın kullandığı 48 SS 346 plakalı motosiklet, Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen İ.N.A'nın yönetimindeki 17 AGL 082 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Korkmaz, ağır yaralandı.
Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı.
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