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        Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Milas ilçesindeki "Karya" medeniyetinin önemli şehirlerinden Labraunda Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:59
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        Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor
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        SABRİ KESEN - Muğla'nın Milas ilçesindeki "Karya" medeniyetinin önemli şehirlerinden Labraunda Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

        Labraunda Antik Kenti Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentin girişindeki 7 özel oda ile giriş kapısı ve teras duvarlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.

        "İnsanlar buraya geldiklerinde bu antik kentin ihtişamını görsünler, antik dönemlerdeki gibi giriş kapılarından geçsinler istiyoruz." diyen Söğüt, çalışmalarda buldukları blokları o dönemdeki haliyle kendi yerlerine koyduklarını dile getirdi.

        Söğüt, Bakanlık projesi kapsamında 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Burası bölgenin önemli merkezlerinden birisi. Burada yaptığımız küçük dokunuşlarla bölgeyi daha kolay algılanabilir, gezilebilir, gösterişli hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - Labraunda Antik Kenti

        Milas'ın kuzeyindeki Kocayayla'da bulunan Labruanda, Klasik, Helenistik, Roma, Geç Antik ve Doğu Roma dönemlerinde yapı faaliyetlerinin sürdürüldüğü, Anadolu'da klasik dönem mimarlığının en anıtsal ve en iyi korunmuş kalıntılarını barındıran antik kentler arasında yer almaktadır.

        Milattan önce 4. yüzyıla ait yapıların, kapı ve pencereleri ile çatı seviyesine kadar görülebildiği antik kent, Zeus Labraundos kültüne de ev sahipliği yapmaktadır.

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