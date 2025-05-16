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        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi verdi

        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'nin Karaot mevkisine yat çekek yeri yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:36
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        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi verdi
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        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'nin Karaot mevkisine yat çekek yeri yapılacağını bildirdi.

        Otgöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir gündemde olan ancak bürokratik engeller nedeni ile hayata geçirilmesi zaman alan yat- çekek yeri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüştüklerini hatırlattı.

        Otgöz, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçanla da toplantı yaptıklarını ifade etti.

        Uçan'ın ilgili birimlere talimat vererek projenin hayata geçirileceği müjdesini verdiğini anlatan Otgöz, şunları kaydetti:

        "Proje için, kurum görüşlerinin istendiğini, bazı görüşlerin henüz gelmediğini öğrendik. Kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Karaot mevkiinde 75 dönümlük bir araziye yapılması planlanan Yeni yat-çekek yeri ile Fethiye'miz, tekne ve yat imalatçılarımız kazanacak. Fethiye'miz daha modern bir yapıya kavuşacak. Fethiye turizmine, ekonomisine, üretimine büyük katkı sağlayacak olan proje, yeni iş sahalarımın da açılması ile istihdam artışını da sağlayacaktır. Karagözler bölgesi de görüntü kirliliğinden kurtulacak ve önemli bir turizm merkezi olacaktır."

        Otgöz, proje hayata geçirilinceye kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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