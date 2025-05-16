Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçenin Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerce müdahale edildi. Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Gümüşlük ve Dağbelen mahallelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
        Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi