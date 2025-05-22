Muğla'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, "çocuğu kasten öldürme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'nin adresini tespit etti.

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