Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir çocuğun öldürülmesi olayından hüküm giyen kişi yakalanarak, cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir çocuğun öldürülmesi olayından hüküm giyen kişi yakalanarak, cezaevine konuldu.

        Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, "çocuğu kasten öldürme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'nin adresini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan K.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da EDS ve hız tabelasına çarpan otomobilin devrildiği anlar güvenlik...
        Bodrum'da EDS ve hız tabelasına çarpan otomobilin devrildiği anlar güvenlik...
        Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na taşla saldıran şüpheli tutuklandı
        Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na taşla saldıran şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı
        Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı
        Fethiyespor'da kongre tarihi netleşti
        Fethiyespor'da kongre tarihi netleşti
        Muğla Valiliğinden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:
        Muğla Valiliğinden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:
        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı (2)
        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı (2)