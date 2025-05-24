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        BM Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak STS Bodrum Okul Gemisi törenle uğurlandı

        Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:08
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        BM Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak STS Bodrum Okul Gemisi törenle uğurlandı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Harikaları Filosu'na katılacak Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum için uğurlama töreni düzenlendi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteklediği, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ve The Bodrum Cup tarafından organize edilen proje kapsamında Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum, BM'nin Ocean Wonders Filosu'na katılıyor.

        Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, 2-4 Haziran'da Fransa'nın Nice Limanı'nda düzenlenecek BM Okyanus Konferansı'nda (UNOC) Türkiye'yi temsil edecek.

        Etkinlikte BOSAV ve The Bodrum Cup sunumlarına ev sahipliği yapacak gemi, ardından Korsika ve İtalya limanlarını kapsayan bir ay sürecek rota sonrası Bodrum'a dönecek.

        STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum Kalesi önünde düzenlenen törenin ardından seyrine başladı.

        36 metre uzunluğundaki STS Bodrum, 2001'de BOSAV öncülüğünde Bodrum halkının desteğiyle inşa edildi. Deneyimli denizci Yücel Köyağasıoğlu tarafından tasarlanan gemi, gençlere uygulamalı denizcilik eğitimi veriyor.

        Projenin amacının, STS Bodrum'un bakım ve onarım çalışmaları için uluslararası işbirlikleri geliştirmek olduğu belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
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