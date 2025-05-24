Muğla'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 48 AKA 205 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı Hürriyet Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 48 T 2573 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü F.A., Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan F.A. ile araçlardaki R.E., V.J.B. ve F.A.A., ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan R.E. daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi.
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