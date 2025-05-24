Muğla'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralılardan R.E. daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan F.A. ile araçlardaki R.E., V.J.B. ve F.A.A., ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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