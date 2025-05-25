Galatasaray'ın şampiyonluğu Fethiye'de deniz dibinde kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç tarafından deniz dibinde kutlandı.

İlçede faaliyet gösteren bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran, Berkay Çetin, Burak Kayıran ve İbrahim Tombak su altında takımlarının atkısını indirdi ve "Şampiyon" yazılı döviz açtı.

Bazılarının üzerinde Galatasaray forması bulunan dalgıçlar, deniz dibinde Türk ve Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.

Etkinlik sırasında maskesinde Osimhen yazan bir dalgıç ise elinde futbolcunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Stay With Us Nigerian Lion" yazılı döviz taşıdı.