Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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