Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

        –Muğla'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Muğla'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sergide nakıştan dikişe, ahşap boyamadan takı tasarımına, filografiden diğer geleneksel sanatlara kadar pek çok özgün çalışma yer aldı.

        Kursiyerlerin aylar süren emeğiyle hayat bulan eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Programda Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibinin sergilediği zeybek gösterisi, izleyicilerden alkış aldı.

        Gösterinin ardından, açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

        İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, burada yaptığı konuşmada, el emeği göz nuru eserlerin, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişime ve toplumsal katılıma sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

        Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Kanat ise 2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca merkezde 346 farklı kurs açıldığını, bu kurslardan 7 bin 558 kursiyerin faydalandığını belirtti.

        Sergi açılışına Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras...
        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras...
        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Bodrum FK'yı yabancılar terletecek
        Bodrum FK'yı yabancılar terletecek
        Muğla'da 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat için çizim yapıldı
        Muğla'da 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat için çizim yapıldı
        Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
        Datça'da 93 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Datça'da 93 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı