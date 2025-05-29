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        Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:28
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        Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı.

        Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.

        Gönüllü balıkçılar, vatandaşlar ve kooperatif üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, deniz tabanında biriken yaklaşık 2 ton katı atık toplandı.

        Çalışma sonucunda çevre kirliliğinin önüne geçildiği, balıkçı barınaklarının da daha güvenli hale getirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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