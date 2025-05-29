Datça'da deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı

Çalışma sonucunda çevre kirliliğinin önüne geçildiği, balıkçı barınaklarının da daha güvenli hale getirildiği belirtildi.

Gönüllü balıkçılar, vatandaşlar ve kooperatif üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, deniz tabanında biriken yaklaşık 2 ton katı atık toplandı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.

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