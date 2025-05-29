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        İngiliz heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

        İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:56
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        İngiliz heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret
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        İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Belediye ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen 6 kişilik heyeti, Başkan Karaca makamında ağırladı.

        Finans uzmanı, yatırımcı Julian Daly, Karaca'ya Arsenal'in orijinal formasını hediye etti.

        Daly, gazetecilere, ilk kez Fethiye'ye geldiğini, konakladıkları tesisten çok memnun kaldığını söyledi.

        Tüm ailesinin Arsenal taraftarı olduğunu vurgulayan Daly, Fethiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Karaca ise Fethiye'yi tanıtmak için özellikle yurt dışındaki fuarlarda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Yurt dışı programlarında Fethiye'nin tanınmadığını anladıklarını dile getiren Karaca, "Sadece Fethiye değil, Muğla'nın ilçeleri maalesef tanınmıyor. Biz de en üst düzeyde bürokratik çalışmalarla birebir ilişkiler kurduk. İngiltere'den gelen heyeti 5 gün ilçemizde ağırlayacağız ve onlara kentimiz tanıtacağız." dedi.

        Ziyaretin ardından Karaca, heyete yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.

        Heyetin kentte yamaç paraşütü gibi farklı etkinliklere katılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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