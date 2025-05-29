İngiliz heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Belediye ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen 6 kişilik heyeti, Başkan Karaca makamında ağırladı.

Finans uzmanı, yatırımcı Julian Daly, Karaca'ya Arsenal'in orijinal formasını hediye etti.

Daly, gazetecilere, ilk kez Fethiye'ye geldiğini, konakladıkları tesisten çok memnun kaldığını söyledi.

Tüm ailesinin Arsenal taraftarı olduğunu vurgulayan Daly, Fethiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karaca ise Fethiye'yi tanıtmak için özellikle yurt dışındaki fuarlarda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yurt dışı programlarında Fethiye'nin tanınmadığını anladıklarını dile getiren Karaca, "Sadece Fethiye değil, Muğla'nın ilçeleri maalesef tanınmıyor. Biz de en üst düzeyde bürokratik çalışmalarla birebir ilişkiler kurduk. İngiltere'den gelen heyeti 5 gün ilçemizde ağırlayacağız ve onlara kentimiz tanıtacağız." dedi.