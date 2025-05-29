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        Muğla sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:15
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        Muğla sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin saçaklarının altına girip yağıştan korunmaya çalıştı.

        İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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