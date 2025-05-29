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        Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:34
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        Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ören Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese yönlendirildi.

        Ekipler, evin bazı bölümlerinde etkili olan alevlere müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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