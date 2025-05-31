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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 539 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:19
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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 539 yolcu geldi
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        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

        Santorini Limanı'ndan yola çıkan 277 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıda yürürken, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları gezdi.

        Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide 1146 personelin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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