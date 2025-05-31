Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Milas-Bodrum kara yolu Kaynar istikametinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, bir otelin personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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