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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle, Ege Bilsel, Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Dimitrov, Brazao, Seferi, Puscas

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

        Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

        Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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