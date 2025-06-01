Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle, Ege Bilsel, Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Dimitrov, Brazao, Seferi, Puscas
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva
Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
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