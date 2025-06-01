Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle (Dk. 86 Celustka), Ege Bilsel (Dk. 71 Celal Dumanlı), Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen (Dk. 46 Süleyman Özdamar), Dimitrov (Dk. 63 Enes Öğrüce), Brazao, Seferi, Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Dk. 77 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic (Dk. 77 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi (Dk. 72 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 77 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 72 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 12 ve Dk 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes, Dk. 71 Joao Mario (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
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