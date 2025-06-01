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        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:58
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        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." dedi.

        Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.

        Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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