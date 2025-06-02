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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:31
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, 16-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 735 sentetik ecza, 92 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 95 bin 900 lira, 1000 dolar ve 1150 avro ele geçirildi.

        Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 341 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" ve "yasa dışı ekim" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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