Bahama bandıralı "Silver Whisper" Bodrum'a geldi
Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na yanaştı.
Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na yanaştı.
Santorini Limanı'ndan yola çıkan 186 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıda yürürken, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları gezdi.
Akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, 284 personelin bulunduğu belirtildi.
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