Muğla Valisi Akbıyık'tan, Akdeniz'de 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar Marmaris'te depremin ardından panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var." dedi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Marmaris'te depremin ardından panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var. Hastanede müdahaleleri yapılıyor. Marmaris'te iki binada da çatlak oluştuğu ihbarı aldık. Marmaris'te bazı direkler devrilmiş. Fethiye ilçesinde de bir kişi pani atak geçirerek hastaneye alındı. Müdahalesi sürüyor."

Akbıyık, tüm ekiplerin Muğla ve ilçelerinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.