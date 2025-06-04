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        Muğla'da, Seydikemer Gençlik Evi açıldı

        –Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Seydikemer Gençlik Evi hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:03
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        Muğla'da, Seydikemer Gençlik Evi açıldı
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        –Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Seydikemer Gençlik Evi hizmete açtı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tesis, kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloktan oluşuyor. 1+1 (iki kişilik) ve 2+1 (üç kişilik) dairelerden oluşan gençlik evindeki her dairede en az 15 metrekare yaşam alanı sunuluyor.

        Yaylı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, yemek masası, mutfak gereçleri, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, kesintisiz sıcak su, yüksek hızlı internet ve merkezi uydu sistemi gibi donanımlara sahip olan tesiste 24 saat güvenlik hizmeti ve kamera sistemi de yer alıyor.

        Fiziksel yapısıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunan gençlik evinde, mozaik, seramik, yağlı boya ve ebru gibi sanat dallarına yönelik çalışmaların yapılabileceği sosyal hizmet atölyesinin de öğrencilerin kullanımına sunulacağı belirtildi.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

        Seydikemer'e gençlerin faydalanabileceği güzel bir tesis kazandırdıklarını belirten Aras, ülkenin her köşesinde gençlerin, çocukların ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçları hep birlikte karşılayacaklarını ifade etti.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Seydikemer Gençlik Evi'nin, gençler için güzel, anlamlı ve önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

        Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ise projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven de projenin ilçede öğrencilerin yaşadığı barınma ihtiyacına çözüm sunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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