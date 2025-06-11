Lüks yat "Solandge" Fethiye'de

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 1 milyon avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Almanya'da 2013'te inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 29 kişilik mürettebat görev yapıyor.

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