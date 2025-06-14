Bodrum'da hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Mümtaz Ataman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Köksal A'ya (87) çarptı.
Yaralanan Köksal A, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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