Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılar, e-devlet üzerinden temin edilebilen ömür boyu geçerli hijyen sertifikası sahibi oldu.

İkinci bölümde ise katılımcılara koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri konularında bilgi verildi.

Eğitmen Funda Özçelik tarafından verilen eğitimin ilk bölümünde, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı konuları anlatıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 70 kişi katıldı.

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