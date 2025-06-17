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        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:48
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        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 70 kişi katıldı.

        Eğitmen Funda Özçelik tarafından verilen eğitimin ilk bölümünde, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı konuları anlatıldı.

        İkinci bölümde ise katılımcılara koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri konularında bilgi verildi.

        Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılar, e-devlet üzerinden temin edilebilen ömür boyu geçerli hijyen sertifikası sahibi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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