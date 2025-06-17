Bodrum'da AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan işletmenin geri dönüşüm alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev ve dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın alanda büyük çapta hasara yol açtı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaptı.
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