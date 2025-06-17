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        Bodrum'da AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:49
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        Bodrum'da AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir AVM'nin geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan işletmenin geri dönüşüm alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alev ve dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın alanda büyük çapta hasara yol açtı.

        Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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