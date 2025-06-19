Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekne projesi

Yalılı, projenin hayata geçmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Projeyle ilgili son toplantının Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapıldığını anlatan Yalılı, ilgili makamların üzerlerine düşeni yapacağını ve yönetmelik değişikliği olacağını dile getirdi.

Ortaca ile Köyceğiz ilçelerinin arasından geçen labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekneye geçilmesi için çalışma başlatıldı.

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