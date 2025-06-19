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        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekne projesi

        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:23
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        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekne projesi
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        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Ortaca ile Köyceğiz ilçelerinin arasından geçen labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekneye geçilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bölgede hizmet veren piyade tipi motorlu yaklaşık 500 tur teknesinden yarısının 2026 yılı sonuna kadar elektrikliye dönüştürülmesi planlanıyor.

        Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine, elektrikli tekneye geçmek için yıllardır uğraştıklarını söyledi.

        Projeyle ilgili son toplantının Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapıldığını anlatan Yalılı, ilgili makamların üzerlerine düşeni yapacağını ve yönetmelik değişikliği olacağını dile getirdi.

        Yalılı, projenin hayata geçmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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