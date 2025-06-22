Bodrum'da YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi okula trafik ekibi yetiştirdi

Öğrenci, yardımlarından dolayı motosikletli trafik ekiplerine teşekkür etti. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Sınava girmek üzere Gündoğan Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan C.K, sınava gireceği Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark etti.

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