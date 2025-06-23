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        Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:35
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        Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.

        Ekipler, arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yaptı.

        Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 lira olarak uygulandı.

        Ekipler gelen ihbarların ardından aynı otele 31 Mayıs'ta yaptığı denetimlerde, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, WC-Duş gibi birimlerin inşasına başlandığı, otel önündeki plajda usulsüz peyzaj çalışmaları, deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin devam ettiği tespiti üzerine işletmeye 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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