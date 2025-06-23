–Muğla'da "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlenecek.

Slow Food (Muğla Yavaş Yemek Topluluğu) tarafından organize edilen etkinlik, Menteşe ilçesindeki tarihi "Arasta" bölgesinde 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Arasta'nın hak ettiği değeri görerek kültür ve sanatın merkezi olması amaçlanan festivalde, Muğla'nın geleneksel düğün kültürü, yemekleri tanıtılacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Kente yüksek katma değer sağlaması hedeflenen festivale, Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret Borsası destek verecek.

Slow Food'tan yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar Slow Food Muğla topluluğu olarak, Menteşe'nin zengin kültürel mirasının sanatla harmanlandığı, gastronomisinin ön plana çıkarıldığı sayısız seminer, söyleşi, Yeryüzü Pazarı etkinlikleri ve eğitimleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

Festival kapsamında uluslararası geleneksel yemek workshopları, çocuk tiyatrosu ve atölyeleri, geleneksel düğün etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca sanatçı Ege konser verecek.