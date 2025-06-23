MSKÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Kaçar teslim aldı

–YükseköğretimKalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2027 tarihine kadar akredite edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kurumsal Akreditasyon Belgesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından teslim alındı.

Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan yükseköğretim kurumlarına belgeleri takdim edildi.

Törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve kalite çalışmalarından sorumlu temsilciler katıldı.

MSKÜ'yü temsilen Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu ve Kalite Koordinasyon Ofis Yöneticisi Öğr. Gör. Kemal Yüce Kutucuoğlu törene katılım sağladı.

Belge, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'a takdim edildi.