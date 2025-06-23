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        MSKÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Kaçar teslim aldı

        –YükseköğretimKalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2027 tarihine kadar akredite edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kurumsal Akreditasyon Belgesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:03
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        MSKÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Kaçar teslim aldı
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        –YükseköğretimKalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2027 tarihine kadar akredite edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kurumsal Akreditasyon Belgesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından teslim alındı.

        Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan yükseköğretim kurumlarına belgeleri takdim edildi.

        Törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve kalite çalışmalarından sorumlu temsilciler katıldı.

        MSKÜ'yü temsilen Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu ve Kalite Koordinasyon Ofis Yöneticisi Öğr. Gör. Kemal Yüce Kutucuoğlu törene katılım sağladı.

        Belge, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'a takdim edildi.

        - Kurumsal Akreditasyon

        Kurumsal Akreditasyona sahip olan yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) veri tabanına kaydediliyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin EQAR veri tabanında yer alması; üniversitenin kalite güvencesi sistemlerinin Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) ile tam uyumlu yürütüldüğünü göstermesinin yanı sıra, diplomasının uluslararası alanda daha geniş bir tanınırlık ve geçerlilik kazanmasına da katkı sağlıyor. Bu durum, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna önemli bir ivme kazandırıyor.

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