Fethiye Kalesi kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da, Fethiye Kalesi'nin arkeolojik kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'da, Fethiye Kalesi'nin arkeolojik kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kesikkapı Mahallesi'ndeki Fethiye Kalesi'nin otluk alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi kazı alanında çalışanların yaptığı yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
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