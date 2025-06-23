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        Fethiye Kalesi kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'da, Fethiye Kalesi'nin arkeolojik kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:49
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        Fethiye Kalesi kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'da, Fethiye Kalesi'nin arkeolojik kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kesikkapı Mahallesi'ndeki Fethiye Kalesi'nin otluk alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi kazı alanında çalışanların yaptığı yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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