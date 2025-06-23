Muğla'da cips ambalajına sıkışan kaplumbağayı temizlik işçileri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, cips ambalajının içinde sıkışmış halde bulunan kaplumbağa temizlik işçilerinin yardımıyla çıkarıldı.

Armutalan Mahallesi'nde bir parkta Marmaris Belediyesi temizlik işçileri, çalıştıkları sırada bir kaplumbağanın cips poşetinin içine sıkıştığını fark etti.

Temizlik işçileri, kaplumbağayı poşetin içinden çıkararak su verdi, daha sonra uygun bir alana bıraktı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara yere atılan çöplerle ilgili daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Doğaya atılan her atığın, sadece çevre kirliliğine yol açmadığı, canlı yaşamına da zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bu olay küçük bir poşetin bile bir canlının hayatını nasıl tehdit edebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Lütfen çöplerimizi yere atmayalım, çöp kutularını kullanalım." ifadeleri kullanıldı.