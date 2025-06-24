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        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:48
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        Datça'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        İskele Mahallesi Kumluk mevkisinde bir restoranın bacasında yangın çıktı.

        Dumanı fark eden çalışanlar ile vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

        Hızlı müdahaleyle alevler yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle restoranın bacasında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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