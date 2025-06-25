Muğla'da "29. Valilik Kupası" şampiyonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu

Turnuva sonunda şampiyonluk kupası ve madalyalar, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Turnuvanın final maçını Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan, cezaevi savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Federasyon Başkanı Mehmet Top, Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile sporcular ve futbolseverler izledi.

Muğla Valiliği tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Valilik Kupası Futbol Turnuvası’nı Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kazandı.

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