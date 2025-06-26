Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi

Ekipler görüntülerdeki 48 AGJ 687 plakalı aracın sürücüsünün K.M.Y.S. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde ambulansa yol vermeyerek trafiği akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücüyle ilgili çalışma başlattı.

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