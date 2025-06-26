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        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:06
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        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde ambulansa yol vermeyerek trafiği akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücüyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler görüntülerdeki 48 AGJ 687 plakalı aracın sürücüsünün K.M.Y.S. olduğunu tespit etti.

        Bodrum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan sürücüye 933 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

        Öte yandan, aracın ambulansa yol vermemesi sağlık çalışanlarınca cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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