Fethiye'de yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı

Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa çekildi.

Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı yelkenli gulet teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale, marina görevlileri ve çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

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