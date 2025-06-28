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        Fethiye'de yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:04
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        Fethiye'de yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü.

        Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı yelkenli gulet teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale, marina görevlileri ve çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

        Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa çekildi.

        Tekne, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında battı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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