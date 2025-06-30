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        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:50
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        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın bölgesine bazı tankerler de su taşıdı.

        Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

        Bodrum-Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçlarının yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında 4 hektarlık ormanlık ve makilik alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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