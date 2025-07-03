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        Fethiye'de lavanta bahçesinde hasat yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:19
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        Fethiye'de lavanta bahçesinde hasat yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

        Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

        Vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte lavantanın yanı sıra altın otu ve biberiye bitkileri de hasat edildi.

        Tarlaya yerleştirilen hatıra fotoğrafı köşesinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinlikte renkli görüntülerin oluştuğunu söyledi.

        Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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