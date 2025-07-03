Fethiye'de lavanta bahçesinde hasat yapıldı

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte lavantanın yanı sıra altın otu ve biberiye bitkileri de hasat edildi.

Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

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