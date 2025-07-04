GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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