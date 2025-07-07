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        Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:33
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        Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, fiber teknedeki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Datça ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botuyla ekipler, 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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