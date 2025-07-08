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        Arnavutluk'tan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi törenle karşılandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesine Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan direkt uçuşla gelen ilk turist kafilesi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:46
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        Arnavutluk'tan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi törenle karşılandı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesine Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan direkt uçuşla gelen ilk turist kafilesi için tören düzenlendi.

        YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 172 kişilik ilk turist kafilesine ikramda bulunuldu.

        Uçuş ekibine günün anısına çiçek verilmesi ve pasta kesilmesinin ardından havalimanındaki işlemleri de tamamlanan turistler konaklayacakları otellere geçti.

        YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi Yiğit Laçin, gazetecilere, Dalaman Havalimanı'nın uçuş ağının genişlemeye devam ettiğini söyledi.

        Tiran seferiyle Dalaman Havalimanı'na doğrudan uçuş yapan ülke sayısının 23'e çıktığını belirten Laçin, hizmet verilen pazarların çeşitlenmesi adına da önemli bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

        Laçin, "Özellikle Balkan coğrafyasından gelen misafirlerin sayısının artacağına dair olumlu gelişmeler yaşanıyor. Misafirlerimize mümkün olan en konforlu ve kaliteli seyahat deneyimini sunmak için ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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