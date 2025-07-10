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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:14
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı
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        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan operasyonlarda 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 1 gram eroin, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıda emdirilmiş̧ sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve 5 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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