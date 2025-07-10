Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.
Yapılan operasyonlarda 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 1 gram eroin, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıda emdirilmiş̧ sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve 5 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
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