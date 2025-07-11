Datça'ya yeni ambulans tahsisi yapıldı
Datça'da sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 1 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonuna yeni ambulans tahsis edildi.
Datça'da sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 1 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonuna yeni ambulans tahsis edildi.
Ambulans teslim törenine, AK Parti İlçe Başkanı Aycan Çuhadar, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abbas Akgün ve 112 çalışanları katıldı.
Aycan Çuhadar, başta AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin olmak üzere Sağlık Müdürlüğü ve hükümet yetkililerine teşekkür ederek, Datça'ya yönelik sağlık yatırımlarının süreceğini belirtti.
Yeni ambulansın hizmete girmesiyle birlikte, özellikle yaz aylarında artan nüfus yoğunluğuna karşı acil müdahalelerde daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.
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