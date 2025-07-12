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        Bodrum açıklarında su alan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:04
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        Bodrum açıklarında su alan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin İçmeler Koyu'nda su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, İçmeler Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

        Teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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